HOME NEWS MEGAPOLITAN

Klinik WSJ Diduga Milik Istri Polisi, Kapolres Depok : Tidak Ada Masalah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:13 WIB
Klinik WSJ Diduga Milik Istri Polisi, Kapolres Depok : Tidak Ada Masalah
Klinik WSJ Depok. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

DEPOK - Kasus kematian Ella Nanda Sari Hasibuan/ENS (30) selebgram cantik asal Medan, Sumatera Utara, telah naik ke tahap penyidikan. Dengan begitu, polisi akan segera menetapkan tersangka dalam perkara kasus dugaan malapraktik sedot lemak di Klinik WSJ Beauty, Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana mengklaim bahwa, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Hal ini ditekankan lantaran muncul informasi bahwa, W yang merupakan pemilik dari Klinik WSJ Beauty merupakan istri dari personel kepolisian.

“Tidak ada masalah. Siapapun mungkin dia anggota atau bukan anggota, kalau itu tindak pidana akan kita tindak lanjut. Tidak ada catatan. Kita tidak kenal juga. Dia kan anggota (polisi) di luar Depok. Kita fokus masalah pidana," kata Arya kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Terkait hal itu, Arya menegaskan, suami W tidak tercatat dalam satuan Polres Metro Depok. Dalam hal ini, Arya mengatakan dalam penetapan tersangka membutuhkan alat bukti yang cukup ditambah dengan hasil autopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya.

"Belum (ada tersangka). Jadi untuk penetapan tersangka itu, kita butuh alat bukti yang cukup sama butuh alat bukti hasil autopsi," ujar Arya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
