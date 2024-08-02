Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Dikasih Uang, Anak Punk Ngamuk Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop dengan Pisau

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |21:42 WIB
Tak Dikasih Uang, Anak Punk Ngamuk Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop dengan Pisau
Anak punk serang warga
A
A
A

JAKARTA - Anak punk mengamuk menyerang dengan senjata tajam beberapa pemuda yang nongkrong di Warkop Vida, Bumi Pala, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 1 Agustus 2024 malam. Penyerangan itu terjadi setelah para pemuda tak memberi uang yang diminta anak punk.

Anak punk itu tiba-tiba mendatangi pemuda yang sedang nongkrong di warkop tersebut dan memalak mereka.

“Saya dan teman saya lagi nongkrong sekitar 21.30 WIB, tiba-tiba datang anak punk memalak (minta uang),” kata Bagas, salah satu pemuda yang tengah menongkrong, Jumat (2/8/2024).

Bagas dan teman-temannya saat itu menggantikan rokok sebagai pengganti uang yang diminta. Rupanya, anak punk itu menolak hingga percekcokan terjadi.

“Teman saya sudah memberikan rokok namun ditolak, akhirnya saya tersulut emosi dan menimbulkan percekokan,” kata dia.

Alih-alih meninggalkan tempat kejadian, anak punk itu justru mengambil senjata tajam dari warung makan di sebelah warkop. Pemuda itu pun menjadi sasaran anak punk.

“Ternyata dia balik lagi membawa sajam dia mengambil di warung makan sebelah warkop. Memang dari pihak warkop sudah berulang kali datang namun baru saya saja yang berani melawannya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/340/3060062/penyerangan-RVYz_large.jpg
2 Orang Kakak Beradik Mabuk Nekat Serang Polisi Pakai Golok, Begini Ending-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/609/3043890/penyerangan-VwKk_large.jpg
Kawanan Remaja Serang Warga Gowa Pakai Panah, 1 Orang Tertancap di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182625//kasus_penusukan-lyFg_large.jpg
Pemuda di Bekasi Diserang Pria Misterius, Lehernya Ditusuk Obeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258//viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241//viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179233//kereta-bSKf_large.jpg
Penumpang Kereta Purwojaya yang Anjlok Dievakuasi ke Stasiun Kedunggedeh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement