Tak Dikasih Uang, Anak Punk Ngamuk Serang Pemuda yang Nongkrong di Warkop dengan Pisau

JAKARTA - Anak punk mengamuk menyerang dengan senjata tajam beberapa pemuda yang nongkrong di Warkop Vida, Bumi Pala, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 1 Agustus 2024 malam. Penyerangan itu terjadi setelah para pemuda tak memberi uang yang diminta anak punk.

Anak punk itu tiba-tiba mendatangi pemuda yang sedang nongkrong di warkop tersebut dan memalak mereka.

“Saya dan teman saya lagi nongkrong sekitar 21.30 WIB, tiba-tiba datang anak punk memalak (minta uang),” kata Bagas, salah satu pemuda yang tengah menongkrong, Jumat (2/8/2024).

Bagas dan teman-temannya saat itu menggantikan rokok sebagai pengganti uang yang diminta. Rupanya, anak punk itu menolak hingga percekcokan terjadi.

“Teman saya sudah memberikan rokok namun ditolak, akhirnya saya tersulut emosi dan menimbulkan percekokan,” kata dia.

Alih-alih meninggalkan tempat kejadian, anak punk itu justru mengambil senjata tajam dari warung makan di sebelah warkop. Pemuda itu pun menjadi sasaran anak punk.

“Ternyata dia balik lagi membawa sajam dia mengambil di warung makan sebelah warkop. Memang dari pihak warkop sudah berulang kali datang namun baru saya saja yang berani melawannya,” tuturnya.