Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sakit Usai Ditangkap, Meita Pemilik Daycare di Depok Dibantarkan ke RS Polri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |15:06 WIB
Sakit Usai Ditangkap, Meita Pemilik Daycare di Depok Dibantarkan ke RS Polri
Daycare di Depok. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

DEPOK - Tersangka kasus dugaan penganiayaan balita berinisial MI alias Meita Irianty akan dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, lantaran mengaku sakit usai ditangkap polisi. Karena itu, pemilik Daycare di Depok belum dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh jajaran kepolisian.

"Jadi kemarin setelah kita tetapkan tersangka dan ditahan juta melakukan pemeriksaan kemarin sebenarnya terus hari ini tersangka dalam kondisi kurang sehat dan rencananya akan kita bantarkan ke RS Kramat Jati belum bisa diambil keterangan," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana di kantornya, Jumat (2/8/2024).

Arya menambahkan sebanyak tiga saksi dari pihak Daycare-PAUD Wensen School sedang diperiksa oleh jajaran Satreskrim pada hari ini.

"3 orang guru dari sekolah, dan sudah sudah, sedang dalam pemeriksaan," ucap Arya.

Arya pun akan memeriksa saksi baik dari orang tua koran maupun saksi di sekitar tempat kejadian perkara untuk mengungkap kasus tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/612/3043811/daycare-ymCo_large.jpg
5 Hal yang Perlu Diperhatikan Orangtua saat Memilih Daycare, Cegah Kekerasan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043110/pelaku_penganiaya_bayi_di_daycare-OPhn_large.jpg
Polisi Sebut Penganiaya Dua Balita di Daycare Depok sebagai Pemilik dan Pengasuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/338/3042899/ayah_bayi_korban_penganiayaan_di_daycare_depok-svaG_large.jpg
Sambangi Bareskrim, Ayah Bayi Korban Penganiayaan di Daycare Depok Menangis Minta Kasusnya Diatensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042889/tips_memilih_daycare_untuk_anak_yang_tepat_dan_aman-jvtl_large.jpg
Tips Memilih Daycare untuk Anak yang Tepat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042888/orang_tua_anak_korban_penganiayaan_di_daycare_depok-uMEg_large.jpg
Minta Atensi Khusus, Orang Tua Bayi Korban Penganiayaan di Daycare Depok Ngadu ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042863/kelebihan_dan_kekurangan_daycare-r1ct_large.jpg
Kelebihan dan Kekurangan Daycare
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement