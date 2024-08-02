Sakit Usai Ditangkap, Meita Pemilik Daycare di Depok Dibantarkan ke RS Polri

DEPOK - Tersangka kasus dugaan penganiayaan balita berinisial MI alias Meita Irianty akan dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, lantaran mengaku sakit usai ditangkap polisi. Karena itu, pemilik Daycare di Depok belum dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh jajaran kepolisian.

"Jadi kemarin setelah kita tetapkan tersangka dan ditahan juta melakukan pemeriksaan kemarin sebenarnya terus hari ini tersangka dalam kondisi kurang sehat dan rencananya akan kita bantarkan ke RS Kramat Jati belum bisa diambil keterangan," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana di kantornya, Jumat (2/8/2024).

Arya menambahkan sebanyak tiga saksi dari pihak Daycare-PAUD Wensen School sedang diperiksa oleh jajaran Satreskrim pada hari ini.

"3 orang guru dari sekolah, dan sudah sudah, sedang dalam pemeriksaan," ucap Arya.

Arya pun akan memeriksa saksi baik dari orang tua koran maupun saksi di sekitar tempat kejadian perkara untuk mengungkap kasus tersebut.