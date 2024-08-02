Ajak Wanita Panggilan, Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas Terlentang di Kamar Hotel

JAKARTA - Seorang pria paruh baya berinsial EM (53) ditemukan tak bernyawa di Wisma Hotel Utan Panjang Kamar B 105 Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 22 A Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas Rabu, 31 Juli 2024.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan, korban masuk ke kamar hotel seorang diri pada Selasa, 30 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB.

"Korban cek-in Ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sendirian," ujar Ade Ary Jumat (2/8/2024).

Adapun fakta ini didapat dari keterangan dua orang saksi yang merupakan petugas hotel. Pada esok harinya, sekira pukul 02.50 WIB datang seorang perempuan menemui korban di dalam kamar yang disewa tersebut.

"Sekira pukul 03.10 WIB, saksi melihat perempuan tersebut keluar dari kamar dengan terburu-buru," katanya.

Lantaran melihat hal itu, kedua petugas hotel inisiatif mengecek ke kamar korban. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa.