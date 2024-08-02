Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Pasien Kanker Berterima Kasih atas Bantuan MNC Peduli

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:19 WIB
Keluarga Pasien Kanker Berterima Kasih atas Bantuan MNC Peduli
MNC Peduli dan Komunitas Taufan (MPI/Widya)
JAKARTA - Keluarga pasien anak pengidap kanker yang didampingi Komunitas Taufan berterima kasih mendapat bantuan dan donasi dari MNC Peduli. Bantuan dari MNC Peduli menambah semangat mereka untuk sembuh.

MNC Peduli bekerjasama dengan Komunitas Taufan memberikan 10.000 masker untuk melindungi pasien dan pendamping dalam proses pengobatan ke rumah sakit. Selain itu, juga memberikan bantuan untuk penunjang pengobatan berupa susu bernutrisi tinggi.

Kegiatan ini berlangsung di Jalan Kimia No.13, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024). Berdasarkan pantauan tampak wajah ceria sejumlah anak saat bernyanyi dan bermain bersama MNC Peduli dan Komunitas Taufan. Usai bermain mereka menerima bantuan berupa susu hingga Pampers. 

Disini para pejuang kanker juga dihibur dan diajak untuk bernyanyi bersama. Mereka tampak senang mengikuti setiap hiburan yang disajikan. Dengan harapan kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan rasa semangat.

Head of CSR, Tengku Havid mengungkapkan “Program sejuta masker untuk pejuang kanker ini sebagai salah satu dukungan kami untuk para pejuang kanker. Kami harap masker yang kami berikan dapat melindungi para pejuang kanker dan pendamping selama pengobatan ke rumah sakit serta hiburan yang kami tampilkan dapat menumbuhkan rasa semangat untuk sembuh,"katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
