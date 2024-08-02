Naik Penyidikan, Polisi Sita Alat Sedot Lemak dan Segel Klinik WSJ Depok

DEPOK - Kasus kematian ENS (30) wanita asal Medan diduga korban malapraktik sedot lemak di Klinik WSJ Beauty, di Jalan Ridwan Rais, Beji, Kota Depok naik ke tahap penyidikan. Polisi pun melakukan penyitaan sejumlah barang bukti.

Menurut Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, pihaknya telah memasang garis polisi atau police line. Adapun barang bukti yang disita berupa alat sedot lemak.

"Kita melakukan pemasangan police line dan penyitaan barang bukti berupa alatnya nanti kita akan mendalami untuk alatnya sendiri dan penggunaannya dikombinasikan dengan keterangan ahli yang akan kita ambil beberapa ahli untuk pemeriksaan beberapa hari kemudian," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Jumat (2/8/2024).

"Alat yang untuk melakukan sedot lemak itu, mesinnya, tapi saya gak bisa merinci karena saya gak ahli di bidang itu nama namanya gak paham," tambahnya.

Arya menyebutkan, lokasi klinik WSJ telah tutup dan tidak beroperasi ditambah terpasang garis polisi. Menurutnya, garis polisi dipasang agar kegiatan yang tidak diinginkan terjadi di lokasi tempat kejadian tindak pidana itu.

"Kalau lokasi sekarang tutup ya, karena kita police line karena kita tidak mau ada kegiatan kegiatan yang tidak diinginkan sementara memang ada tindak pidana terjadi disana," ujarnya.