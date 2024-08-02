Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Naik Penyidikan, Polisi Sita Alat Sedot Lemak dan Segel Klinik WSJ Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:04 WIB
Naik Penyidikan, Polisi Sita Alat Sedot Lemak dan Segel Klinik WSJ Depok
Klinik WSJ Depok dipasang garis polisi terkait malapraktik (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Kasus kematian ENS (30) wanita asal Medan diduga korban malapraktik sedot lemak di Klinik WSJ Beauty, di Jalan Ridwan Rais, Beji, Kota Depok naik ke tahap penyidikan. Polisi pun melakukan penyitaan sejumlah barang bukti.

Menurut Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, pihaknya telah memasang garis polisi atau police line. Adapun barang bukti yang disita berupa alat sedot lemak.

"Kita melakukan pemasangan police line dan penyitaan barang bukti berupa alatnya nanti kita akan mendalami untuk alatnya sendiri dan penggunaannya dikombinasikan dengan keterangan ahli yang akan kita ambil beberapa ahli untuk pemeriksaan beberapa hari kemudian," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Jumat (2/8/2024).

"Alat yang untuk melakukan sedot lemak itu, mesinnya, tapi saya gak bisa merinci karena saya gak ahli di bidang itu nama namanya gak paham," tambahnya.

Arya menyebutkan, lokasi klinik WSJ telah tutup dan tidak beroperasi ditambah terpasang garis polisi. Menurutnya, garis polisi dipasang agar kegiatan yang tidak diinginkan terjadi di lokasi tempat kejadian tindak pidana itu.

"Kalau lokasi sekarang tutup ya, karena kita police line karena kita tidak mau ada kegiatan kegiatan yang tidak diinginkan sementara memang ada tindak pidana terjadi disana," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043311/klinik_wsj_di_depok-BvEh_large.jpg
Usut Dugaan Malapraktik Klinik WSJ, Polisi Komunikasi ke Keluarga Selebgram Cantik Terkait Ekshumasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/338/3043208/klinik_wsj_depok-tAJe_large.jpg
Klinik WSJ Diduga Milik Istri Polisi, Kapolres Depok : Tidak Ada Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182182//sam_smith-YE2T_large.JPG
Tak Tahan Dibully, Sam Smith Putuskan Jalani Sedot Lemak di Usia 13 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement