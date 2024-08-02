Polisi Tak Tahan Pria Mabuk Ngaku Anggota BIN yang Mengamuk di Jaksel

JAKARTA - Polisi tidak menahan pria yang viral mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan mengamuk di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 1 Agustus 2024 dini hari. Alasannya karena tak ada laporan resmi dari korban yang masuk ke polisi.

"Dikarenakan yang menyerahkan warga dan para saksi, para korban tidak melakukan pelaporan ke Polres Metro Jaksel, sehingga dibuat surat pernyataan oleh pelaku di Polres Metro Jaksel dan dipulangkan," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP SF Aritonang saat dikonfirmasi, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, dari hasil penelusuran polisi, pria yang mengaku anggota BIN itu dalam keadaan mabuk alkohol bersama pasangannya saat di lokasi kejadian. Kemudian pelaku jatuh dari motor dan sempat menganiaya seorang pengendara mobil .

"Pengemudi kendaraan roda empat turun dari mobil dan terjadi keributan antara pelaku dan pengendara kendaraan roda 4, sehingga diamankan oleh warga dan diserah kan ke Polres Metro Jaksel pada pukul 03.45 WIB," tutur Aritonang.

Peristiwa mengamuknya pria yang ngaku anggota BIN itu viral di media sosial, salah satu yang mengunggahnya adalah akun Instagram @jakartaselatan24jam.

Saat itu si pria bertengkar dengan kekasihnya yang hendak naik taksi online. Pemuda mabuk itu mengejar mobil yang membawa pacarnya tersebut dengan sepeda motornya hingga terjatuh karena menabrak trotoar.