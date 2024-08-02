Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tak Tahan Pria Mabuk Ngaku Anggota BIN yang Mengamuk di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:26 WIB
Polisi Tak Tahan Pria Mabuk <i>Ngaku</i> Anggota BIN yang Mengamuk di Jaksel
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Polisi tidak menahan pria yang viral mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan mengamuk di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 1 Agustus 2024 dini hari. Alasannya karena tak ada laporan resmi dari korban yang masuk ke polisi.

"Dikarenakan yang menyerahkan warga dan para saksi, para korban tidak melakukan pelaporan ke Polres Metro Jaksel, sehingga dibuat surat pernyataan oleh pelaku di Polres Metro Jaksel dan dipulangkan," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP SF Aritonang saat dikonfirmasi, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, dari hasil penelusuran polisi, pria yang mengaku anggota BIN itu dalam keadaan mabuk alkohol bersama pasangannya saat di lokasi kejadian. Kemudian pelaku jatuh dari motor dan sempat menganiaya seorang pengendara mobil .

"Pengemudi kendaraan roda empat turun dari mobil dan terjadi keributan antara pelaku dan pengendara kendaraan roda 4, sehingga diamankan oleh warga dan diserah kan ke Polres Metro Jaksel pada pukul 03.45 WIB," tutur Aritonang.

Peristiwa mengamuknya pria yang ngaku anggota BIN itu viral di media sosial, salah satu yang mengunggahnya adalah akun Instagram @jakartaselatan24jam.

Saat itu si pria bertengkar dengan kekasihnya yang hendak naik taksi online. Pemuda mabuk itu mengejar mobil yang membawa pacarnya tersebut dengan sepeda motornya hingga terjatuh karena menabrak trotoar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953//prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174092//kasus_penganiayaan-pIBA_large.jpg
Ngaku Anggota BIN, Pria Ini Diamuk Massa hingga Mobilnya Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/65/3168825//riwayat_pendidikan-OHil_large.jpg
Riwayat Pendidikan Budi Gunawan, Peraih Summa Cum Laude yang Kena Reshuffle Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168557//prabowo_subianto-KJhH_large.jpg
Kapolri Gandeng BAIS-BIN Bidik Dalang Demo Ricuh, Lemkapi: Bakal Cepat Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168357//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-yfqV_large.jpg
Buru Dalang Kerusuhan Demo, Polri Gandeng BAIS TNI hingga BIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/337/3167668//pemerintah-Dh6r_large.jpg
Pasca Demo Besar-besaran, BIN: Suasana Sudah Mulai Kondusif!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement