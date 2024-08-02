Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 2 Begal Motor Bersenpi, Satu Pelaku Tewas Ditembak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |21:06 WIB
Polisi Tangkap 2 Begal Motor Bersenpi, Satu Pelaku Tewas Ditembak
Satu begal motor tewas usai ditembak polisi lantaran melawan saat hendak ditangkap (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

TANGERANG - Dua begal motor bersenjata api (Senpi) yang beraksi di Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Jumat (2/8/2024), sekira pukul 10.00 WIB ditangkap polisi. Satu di antaranya tewas usai ditembak antaarn melawan saat hendak ditangkap.

Kasie Humas Polres Tangerang Selatan (Tangsel) Agil, membenarkan peristiwa itu. Dia mengatakan, kasus tersebut kini ditangani Polsek Ciledug.

“Itu memang peristiwa tindakan itu di wilayah Serpong, Tangsel. Namun aksi pelaku itu ada di kawasan wilayah Ciledug,” kata Agil, Jumat (2/8/2024).

Agil belum menjelaskan secara rinci kronologi kejadian tersebut. Namun, dia mengatakan polisi menemukan senjata api dan kunci letter T dibawa oleh pelaku.

Dia mengatakan pelaku yang meninggal dunia kini telah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati. Sementara satu seorang lainnya sedang dimintai keterangan.

“Pelaku yang dilakukan tindakan tegas itu satu orang. Tapi ada satu lagi sedang dimintai keterangan,” ujarnya.

Sementara bedasarkan video yang viral di media sosial, nampak pelaku yang tewas terkapar di pinggir jalan. Beberapa warga juga menonton dari kejauhan.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
