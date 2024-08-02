Motor Cicilan Digondol Maling di Jakpus, Aksi Pencuri Terekam CCTV

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di wilayah Jalan Cempaka Warna, RT 05 RW 04 No,02, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Satu unit sepeda motor cicilan jenis matik berhasil digondol pelaku.

"Kejadian pencurian motor itu kalau dari rekaman Closed Circuit Television (CCTV) pas sholat subuh. Pelaku ada dua orang saat beraksi," ujar korban Agus Trianto (36) yang juga merupakan penghuni kost saat ditemui wartawan , Jumat (2/8/2024)

Agus mengatakan, pelaku yang berjumlah dua orang itu beraksi memakai helm dan masker. Keduanya saling bekerja sama, satu pelaku menunggu di motor dan satu lainnya masuk untuk mencuri motor.

"Kondisi pagar tertutup dan motor juga dikunci. Sepertinya pelaku menggunakan alat tertentu hingga berhasil membawa motor saya," katanya.

Agus menyebut, sepeda motor yang digondol maling itu dia beli dengan cara kredit. Kini dirinya terpaksa menggunakan motor milik ayahnya untuk bekerja.

"Saya sudah buat laporan ke pihak kepolisian. Motor satu - satunya yang saya miliki belum lunas alias masih nyicil. Baru 16 bulan saya bayar dan 15 bulan lagi baru lunas," kata Agus.

Di tempat yang sama, penjaga kos bernama Andi, mengatakan wilayahnya memang kerap terjadi aksi kejahatan. Menurutnya, pengawasan kepolisian juga masih minim.