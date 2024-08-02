Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dikira Tidur Sore, Pria Ini Tewas di Sofa Kafe Kawasan Cengkareng

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |21:24 WIB
Dikira Tidur Sore, Pria Ini Tewas di Sofa Kafe Kawasan Cengkareng
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria tewas di sebuah kafe di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng Barat Jakarta Barat. Kejadian itu terjadi pada Rabu 31 Juli 2024 sekira 17.30 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, tiga orang saksi telah dimintai keterangan. Menurut kesaksian mereka, korban HB (50) sempat memesan minuman kemudian duduk sambil beristirahat di sofa.

"Korban tertidur di Sofa kafe," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Ade Ary mengatakan, pegawai kafe mencoba membangunkan. Namun, korban tidak merespon.

"Ketika dicek tidak ada hembusan," ujar dia.

Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 

"Kasus ini ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat," ucap dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182652//viral-N3Xr_large.jpg
Tragis! Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cakung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181680//mayat-0Zfo_large.jpg
Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659//mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement