Dikira Tidur Sore, Pria Ini Tewas di Sofa Kafe Kawasan Cengkareng

JAKARTA - Seorang pria tewas di sebuah kafe di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng Barat Jakarta Barat. Kejadian itu terjadi pada Rabu 31 Juli 2024 sekira 17.30 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, tiga orang saksi telah dimintai keterangan. Menurut kesaksian mereka, korban HB (50) sempat memesan minuman kemudian duduk sambil beristirahat di sofa.

"Korban tertidur di Sofa kafe," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Ade Ary mengatakan, pegawai kafe mencoba membangunkan. Namun, korban tidak merespon.

"Ketika dicek tidak ada hembusan," ujar dia.

Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

"Kasus ini ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat," ucap dia.

(Khafid Mardiyansyah)