HOME NEWS NASIONAL

KPK Lakukan Penggeledahan di Balikpapan, Bukan OTT

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |02:11 WIB
KPK Lakukan Penggeledahan di Balikpapan, Bukan OTT
Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya melakukan penggeledahan di Balikpapan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di Balikpapan. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto merespons adanya kabar OTT di Balikpapan. 

"Betul ada kegiatan Penyidik KPK di Balikpapan," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (2/8/2024). 

Kendati demikian, Tessa enggan merincikan lebih detail terkait giat tersebut. Termasuk kasus apa yang sedang didalami dan lokasi yang disasar. 

Menurutnya, proses penggeledahan tersebut saat ini masih berlangsung.

"Untuk info lebih jelasnya belum bisa kami infokan dulu karena masih berlangsung," ujarnya.

Penggeledahan di Balikpapan tersebut kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. 

"Geledah LPEI," kata Tessa.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
