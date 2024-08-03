Imam Besar Majid Istiqlal Bakal Ajak Paus Fransiskus Lihat Terowongan Silahturahmi

JAKARTA - Masjid Istiqlal Jakarta siap menyambut kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus pada 5 September 2024. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya telah mempersiapkan dengan matang dan akan mengajak Paus Fransiskus untuk melihat terowongan silaturahmi.

"Ada banyak persiapan yang kita lakukan dan karena ini sesuai dengan protokol berbagai pihak protokol kepresidenan protokol romanya juga protokol Istiqlal sendiri dan juga katedral," katanya, Jumat 2 Agustus 2024.

Dia mengatakan Paus Fransiskus dijadwalkan akan datang ke Masjid Istiqlal pukul 09.00 hingga 10.00 WIB, yang mana acara akan digelar dalam tenda di depan Al Fattah yang mana berhadapan dengan katedral sekaligus memperlihatkan terowongan silaturahim.

"Jadi insya Allah sudah kita siapkan semuanya insya Allah September tanggal 5 pukul 08.00 kita sudah standby. Kita akan lakukan di sebuah tenda di depan antara Istiqlal dengan katedral dan nanti Paus kita juga tunjukkan terowongan silaturahim,"ucapnya.

Dia pun mengungkapkan bahwa acara sengaja digelar di halaman al-fatah mengingat kondisi Paus Fransiskus yang sudah diumur lanjut usia. Sehingga setiap harinya Paus menggunakan kursi roda.

"Paus setiap hari selalu menggunakan kursi roda meski sehat maupun sakit pakai kursi roda namanya sudah lebih 80 tahun tapi badannya besar kita sudah siapkan semuanya," katanya.