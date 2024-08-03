Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Kedatangan Paus Fransiskus Masjid Istiqlal Sesuaikan dengan Protokol Roma

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |04:30 WIB
Sambut Kedatangan Paus Fransiskus Masjid Istiqlal Sesuaikan dengan Protokol Roma
Masjid Istiqlal telah mempersiapkan dengan matang sambut kedatangan Paus Fransiskus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masjid Istiqlal Jakarta siap menyambut kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus pada 5 September 2024. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya telah mempersiapkan dengan matang sesuai dengan protokol Roma. 

"Ada banyak persiapan yang kita lakukan dan karena ini sesuai dengan protokol berbagai pihak protokol kepresidenan protokol romanya juga protokol Istiqlal sendiri dan juga katedral,"kata Imam Besar kepada MNC Portal, Jumat (2/8/2024) di Masjid Istiqlal Jakarta.

Selain itu, turut hadir para pemimpin dari berbagai agama. Lalu Paus Fransiskus akan menandatangani pernyataan kemanusiaan bersama Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta.

"Saya nanti memberikan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh dua saya dan dengan paus untuk pernyataan kemanusiaan insya Allah,"katanya.

Dia mengatakan bahwa mengatakan Paus Fransiskus dijadwalkan akan datang ke Masjid Istiqlal pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Yang mana acara akan digelar dalam tenda di depan Al Fattah yang mana berhadapan dengan katedral sekaligus memperlihatkan terowongan silaturahim.

"Jadi insya Allah sudah kita siapkan semuanya insya Allah September tanggal 5 pukul 08.00 WIB kita sudah standby. Kita akan lakukan di sebuah tenda di depan antara Istiqlal dengan katedral dan nanti Paus kita juga tunjukkan terowongan silaturahim," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
