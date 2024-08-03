Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rancangan PKPU Pilkada 2024 Tak Atur Bansos

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |06:39 WIB
Rancangan PKPU Pilkada 2024 Tak Atur Bansos
Anggota KPU Idhan Holik mengatakan pihaknya tidak akan mengatur Bansos pada Pilkada 2024 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan mengatur hal yang berkaitan tentang bantuan sosial (Bansos) dalam draf rancangan peraturan KPU (PKPU) pilkada 2024. Bansos sempat menjadi perbincangan dikarenakan salah satu peserta pilpres membawa hal itu ke dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik usai menggelar uji publik rancangan PKPU kampanye dan dana kampanye bersama perwakilan partai politik dan lembaga pemerintah terkait di ruang rapat gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat 2 Agustus 2024. 

Idham menjelaskan, perihal Bansos ini merupakan ranah pemerintah pusat.

"Karena memang dalam pertimbangan hukum putusan MK terhadap PHPU pilpres hal tersebut domainnya bukan di KPU domainnya ada di pemerintah gitu," ujar Idham kepadanya wartawan.

Meski demikian pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga kementerian, berkaitan dengan Bansos di Pilkada 2024. Agar nantinya saat masa kampanye tidak menimbulkan permalasahan yang serupa.

"Saya yakin teman-teman sudah tau bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami akan berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilkada Bansos Pilkada 2024 PKPU KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942//bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182259//keluarga_miskin-TwZ3_large.jpg
Viral Penerima Bansos Punya Mobil dan Rumah Bagus, Netizen: Miskin Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681//blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019//rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/624/3181887//kjp-vabM_large.jpg
KJP Plus November 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181507//bansos-DpHW_large.jpg
Info Terbaru Cek Status Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 di cekbansos.kemensos.go.id
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement