Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemensetneg: Atraksi Militer HUT ke-79 RI Hanya Dilakukan di Ibu Kota Nusantara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |08:09 WIB
Kemensetneg: Atraksi Militer HUT ke-79 RI Hanya Dilakukan di Ibu Kota Nusantara
Atraksi udara TNI AU (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengungkapkan bahwa atraksi militer dalam peringatan HUT ke-79 RI hanya akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, masyarakat di Jakarta dapat menyaksikan atraksi tersebut melalui Videotron.

"(Atraksi militer) IKN saja. Tapi akan ditayangkan di videotron di Jakarta. Jadi semua undangan akan menyaksikan siaran langsungnya," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, Sabtu (3/8/2024).

Terkait tamu VIP yang diundang untuk hadir pada upacara HUT ke 79 RI, kata Setya, saat ini masih dalam proses pengaturan. Nantinya tamu VIP tersebut akan menginap di Hotel Nusantara.

"(Tamu) ⁠VIP akan dibagi-bagi antara Hotel Nusantara dan Balikpapan," kata Setya.

Setya mengungkapkan bahwa pengukuhan Paskibraka akan dilakukan di IKN. Dirinya juga menyebut bahwa Purna Paskibraka juga akan terlibat pada kirab duplikat bendera pusaka.

"Pengukuhan di IKN. Tidak ada opsi menugaskan purna Paskibraka 2023. Purna Paskibraka 2023, seperti juga tahun sebelumnya, akan bertugas pada kirab Duplikat Bendera Pusaka," kata Setya.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/612/3054726/meriahkan_hut_ke_79_ri_saksikan_live_streaming_nusantara_maju_di_okezonecom-XCSt_large.jpg
Meriahkan HUT ke-79 RI, Saksikan Live Streaming Nusantara Maju di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/612/3051023/viral_panjat_pinang-OkUw_large.jpg
Viral Lomba Panjat Pinang Berhadiah Janda Muda, Bikin Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050978/polda_riau_gelar_lomba_dan_kampanye_berkendara_aman-I1ga_large.jpeg
Diinisiasi Kapolda Riau, Lomba Desain Helm Merah Putih Disambut Meriah Ribuan Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/519/3050745/hut_ri-ySdc_large.jpg
Aksi Heroik Babinsa, Panjat Tiang Bendera saat Upacara HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/512/3050743/ledakan-zqTt_large.jpg
Tragis, 5 Orang Terbakar Kena Ledakan Petasan Bambu saat Pawai HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/340/3050746/hut_ri-v2Ts_large.jpg
Semarak HUT Ke-79 RI dari Daerah Perbatasan Gaungkan Persatuan dan Kesatuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement