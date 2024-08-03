Kemensetneg: Atraksi Militer HUT ke-79 RI Hanya Dilakukan di Ibu Kota Nusantara

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengungkapkan bahwa atraksi militer dalam peringatan HUT ke-79 RI hanya akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, masyarakat di Jakarta dapat menyaksikan atraksi tersebut melalui Videotron.

"(Atraksi militer) IKN saja. Tapi akan ditayangkan di videotron di Jakarta. Jadi semua undangan akan menyaksikan siaran langsungnya," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, Sabtu (3/8/2024).

Terkait tamu VIP yang diundang untuk hadir pada upacara HUT ke 79 RI, kata Setya, saat ini masih dalam proses pengaturan. Nantinya tamu VIP tersebut akan menginap di Hotel Nusantara.

"(Tamu) ⁠VIP akan dibagi-bagi antara Hotel Nusantara dan Balikpapan," kata Setya.

Setya mengungkapkan bahwa pengukuhan Paskibraka akan dilakukan di IKN. Dirinya juga menyebut bahwa Purna Paskibraka juga akan terlibat pada kirab duplikat bendera pusaka.

"Pengukuhan di IKN. Tidak ada opsi menugaskan purna Paskibraka 2023. Purna Paskibraka 2023, seperti juga tahun sebelumnya, akan bertugas pada kirab Duplikat Bendera Pusaka," kata Setya.





(Fakhrizal Fakhri )