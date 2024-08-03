Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bendera Palestina-Indonesia Sepanjang 50 Meter Dikibarkan di Kedubes AS

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |10:40 WIB
Bendera Palestina-Indonesia Sepanjang 50 Meter Dikibarkan di Kedubes AS
Aksi bela Palestina (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan orang menggelar aksi solidaritas di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mereka mengibarkan bendera Palestina - Indonesia sepanjang 50 Meter. 

Aksi solidaritas ini dimotori oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP), serta Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY).

Berdasarkan pantauan di lokasi aksi, mulanya dua bendera itu nampak dikibarkan dari panggung tempat orator menyampaikan pendapat. Lalu secara estafet bendera disambut oleh peserta aksi.

Terlihat ribuan orang saling bahu-membahu bergantian mengibarkan bendera itu keseluruhan sisi lokasi aksi. Posisi bendera terlihat menghadap ke atas.

Sementara itu, massa aksi mendesak pemerintah Indonesia agar meniadakan kantor Kedubes AS. Mereka meminta agar kantor ini sebaiknya digunakan sebagai Kedubes Palestina.

Bukan tanpa sebab massa aksi meminta hal tersebut, karena AS diduga ikut terlibat dalam serangan terhadap Palestina. "Setuju tidak kalau kita usir saja orang orang Amerika Serikat ini," kata orator, disambut setuju ribuan peserta aksi.

Sementara itu untuk mengamankan aksi ini, sebanyak 1.309 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi solidaritas untuk Gaza di depan Kedubes Amerika Serikat (AS) Jakarta Pusat. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 1.309 personel yang diterjunkan merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait lainnya.

"Pengamanan aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dan Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY), kami melibatkan 1.309 personel gabungan," kata Susatyo kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063094/palestina-1oMR_large.jpg
Bertemu Menteri Palestina, Gamki Dukung Solusi Damai Dua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/337/3050797/massa_aksi_bela_palestina_bentangkan_bendera-CvmG_large.jpeg
Saat Massa Aksi Bentangkan Bendera Merah Putih dan Palestina di Patung Kuda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/337/3050790/massa_aksi_bela_palestina-JrUz_large.jpeg
Momen Massa Aksi Bela Palestina Nyanyi Lagu Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/338/3050777/massa_aksi_bela_palestina_padati_kawasan_patung_kuda-nJkj_large.jpeg
Aksi Bela Palestina, Massa Padati Kawasan Patung Kuda Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048295/gaza-Qo2u_large.jpg
25 Nakes TNI Tiba di Mesir, Langsung Periksa Korban Agresi Brutal Israel di RS Terapung El Arish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/337/3045201/aksi_bela_palestina-XYNb_large.jpg
MUI Keluarkan Fatwa Baru soal Boikot Israel, Ini Penjelasan Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement