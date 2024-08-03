Ribuan Demonstran Minta Kantor Kedubes AS Diganti Jadi Kedutaan Besar Palestina

JAKARTA - Ribuan massa melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Mereka mendesak Amerika Serikat segera hengkang dari Indonesia.

Mulanya dari atas panggung yang disediakan peserta aksi, sang orator meminta agar pemerintah Indonesia meniadakan kantor Kedubes Amerika Serikat. Sebab, Amerika Serikat diduga membantu Isreal melakukan serangan terhadap Palestina.

"Setuju tidak kalau kita usir saja orang-orang Amerika Serikat ini," kata orator, disambut setuju ribuan peserta aksi.

Lantas orator menanyakan kepada peserta aksi, apakah mereka setuju jika kantor ini sebaiknya digantikan sebagai Kedubes Palestina. Teriakan setuju peserta aksi disambut yel-yel pengusiran Kedubes Amerika Serikat.

"Usir, usir, usir Amerika, usir Amerika sekarang juga," teriakan peserta aksi.

Sementara itu demi mengamankan aksi ini Polri mengerahkan sebanyak 1.309 personel gabungan. "Untuk pengamanan aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dan Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY), kami melibatkan 1.309 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta.