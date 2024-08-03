Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teroris di Malang Berbaiat ke Pimpinan ISIS Lewat Aplikasi Medsos

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |11:42 WIB
Teroris di Malang Berbaiat ke Pimpinan ISIS Lewat Aplikasi Medsos
Densus 88 Tangkap Teroris di Kota Batu Malang. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang remaja berinisial HOK (19) terkait kasus tindak pidana terorisme di Kota Batu, Malang. Pelaku merupakan jaringan dari Daulah Islamiyah. 

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengungkapkan bahwa, HOK telah berbaiat atau mengucap sumpah setia kepada pimpinan kelompok Hamas, melalui aplikasi media sosial (medsos). 

"Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS," kata Aswin dalam keterangan yang diterima Okezone, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Menurut Aswin, HOK sering mengakses situs-situs yang mengandung konten terorisme dan radikalisme. Ia kerap mencari konten soal pergerakan kelompok ISIS sebagai inspirasi. 

"Dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda Daulah Islamiyah," ujar Aswin. 

Aswin mengungkapkan, karena sering mengakses dan melihat propaganda soal terorisme, hal itu yang menumbuhkan keinginan korban menjadi calon pengantin bom bunuh diri. 

"Sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut," ucap Aswin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062237/teroris-fZAY_large.jpg
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061038/teroris-HkrY_large.jpg
Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059580/polri_rilis_kasus_teror_terhadap_paus_fransiskus-IbFH_large.jpg
Begini Isi Teror Terhadap Paus Fransiskus dari 7 Orang yang Ditangkap Densus 88 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059548/juru_bicara_densus_88_antiteror_kombes_aswin_siregar-Zniw_large.jpg
Densus 88 Temukan Bendera ISIS Saat Tangkap Pelaku Teror Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059540/personel_densus_88_antiteror_polri_tangkap_teroris-wyFr_large.jpg
Densus 88 Ungkap 1 Pelaku Teror Kedatangan Paus Fransiskus Berbaiat ke ISIS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058283/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-VpeM_large.jpg
Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement