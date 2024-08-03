Special Report: Duka dalam Wasiat di Ujung Hayat, Apakah Bisa Dicegah?

Special Report Wasiat di Akhir Hayat di balik penemuan kerangka mayat di Bandung Barat.

PENEMUAN kerangka ibu dan anak diduga sudah meninggal 4 tahun, bikin gempar pemberitaan akhir-akhir ini. Kasus tersebut terjadi di Perumahan Tanimuya Indah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kedua kerangka mayat itu diketahui bernama Indah Hayati dan Ela Imanuel Putra yang merupakan ibu dan anak. Mayat ditemukan terbaring di dua kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur.

Kapolsek Padalarang AKP Kusman mengatakan kerangka ibu dan anak di Bandung, ditemukan mantan suami. Hal itu terjadi saat mantan suami ingin mengambil barang di rumah korban pada Senin 29 Juli 2024.

Saat masuk ke rumah dicek dan ternyata ditemukan kerangka ibu anak di tempat tidur. Dan, ada pesan yang tertulis di tembok rumah tersebut.

Salah satu pesan yang tertulis adalah:

"Surat untuk Mudjoyo, kalau buat janji jangan buat janji kalau enggak bisa nepatin janji, Aku mau sekolah katanya mau bayar aku sekolah, tapi semua itu dusta. Akan kubawa sampai mati semua janji manismu!"

"Aku hanya minta uang sekolah tapi kau seperti itu, katanya raihlah cita-cita setinggi langit tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah," salah satu kalimat tulisan yang ada di tembok rumah.

Masalah Keluarga Jadi Penyebab?

Lantas, apakah masalah rumah tangga yang berujung hilangnya nyawa bisa dicegah? Dan apakah masalah finansial menjadi faktor paling utama yang harus dipenuhi agar rumah tangga bisa dijalani dengan harmonis?

Psikolog Khadijah Al Makiyah, mengatakan dari sudut pandang psikologi Islam, keluarga harus memenuhi 7 fungsi. Yakni, biologis, edukatif, religius, protektif, sosial, rekreatif, dan ekonomis.