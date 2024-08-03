Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setop Genosida Warga Gaza, Ini Lima Tuntutan Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |12:24 WIB
Pembacaan Lima Tuntutan Aksi Bela Palestina. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) menyampaikan lima tuntutan saat menggelar demonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah mendesak untuk menyetop genosida di wilayah Gaza.

Tuntutan sekaligus pernyataan sikap tersebut dibacakan secara bergantian oleh perwakilan dari ARI - BP, diantaranya Ketua Pengarah ARI - BP, Din Syamsuddin, selanjutnya Hidayat Nur Wahid, Sudarnoto Abdul Hakim, Sabriati Aziz, Ahmad Sadeli Karim, Syifa Fauziah. Setara komite Eksekutif ARI BP, Muhammad Zaitun Rasmin dan yang lainnya.

Tuntutan pertama, massa mengajak masyarakat dan dunia internasional agar lebih peduli terhadap warga Gaza dan Palestina yang ditahan Israel. Serta agar lebih aktif mengultimatum Israel membebaskan para tahanan Palestina.

“Kedua, kami menuntut agar dihentikannya genosida terhadap Gaza, serta dibukanya blokade terhadap Jalur Gaza secara permanen,” kata perwakilan ARI - BP.

Selanjutnya, massa aksi mengecam pembunuhan terhadap para pemimpin Gaza dan Palestina oleh Israel. Terutama terhadap Ismail Haniyeh, di Teheran, Iran.

 

Halaman:
1 2
      
