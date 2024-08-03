Gempa M5,0 Guncang Puncak Jaya Papua Tengah

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024, pukul 12.32 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 100 km. Titik gempa di 28 km Timur Laut Puncak Jaya Papua Tengah pada koordinat 3.39 Lintang Selatan – 138.09 Bujur Timur.

"Info Gempa Mag:5.0, 03-Agu-24 12:32:58 WIB, Lok:3.39 LS,138.09 BT (28 km TimurLaut PUNCAKJAYA-PAPUATENGAH), Kedlmn:100 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.