HOME NEWS NASIONAL

Guru SMK di Pedalaman NTT Spill Gaji Per Bulan, Jumlahnya Bikin Miris

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |14:16 WIB
Guru SMK di Pedalaman NTT <i>Spill</i> Gaji Per Bulan, Jumlahnya Bikin Miris
Guru Honorer di Ende
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video curhatan guru honorer di pedalaman Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral di media sosial. Usai mereka membocorkan (spill) jumlah gaji yang mereka terima per bulan.

Guru honorer tersebut diketahui mengajar di SMKN 6 Ende NTT. Mereka mengaku gaji yang mereka terima dibawah rata-rata upah layak untuk hidup.

"Berapa gaji guru di SMKN 6 Ende, ini pertanyaan yang menyakitkan," kata wanita di video tersebut.

"Berapa ibu gaji sebulannya," kata wanita tersebut saat bertanya ke teman sesama pejuang guru honorer.

"250 ribu rupiah satu bulan," kata guru lainnya.

"Kalau guru kejuruan?" tanya wanita dalam video itu lagi.

"Sama dong 250 ribu rupiah satu bulan," kata kawannya.

 

