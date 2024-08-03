Selain Bahan Peledak, Densus Temukan Gotri Saat Geledah Rumah Teroris di Malang

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penggeledahan di rumah tersangka terorisme HOK (19) di Kota Batu, Malang. Dalam operasi itu, aparat menemukan sejumlah bahan peledak.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengungkapkan, selain menemukan bahan peledak, pihaknya menemukan barang bukti berupa gotri.

"Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri ya," kata Aswin dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Aswin menjelaskan, gotri itu diduga kuat akan digunakan oleh pelaku untuk dimasukan ke dalam bom rakitan guna menambah daya rusak ketika diledakan.

"Yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut," ujar Aswin.

Diketahui, tim detasemen berlambang burung hantu itu melakukan penangkapan HOK pada Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB.

HOK yang merupakan seorang pelajar itu diciduk di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang, Jawa Timur.

Usai melakukan penangkapan terhadap HOK, Densus langsung melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka.