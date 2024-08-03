Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Terduga Teroris di Batu: Masih Pelajar, Berencana Ledakkan Diri di Rumah Ibadah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |14:48 WIB
Profil Terduga Teroris di Batu: Masih Pelajar, Berencana Ledakkan Diri di Rumah Ibadah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Mabes Polri menjelaskan profil dan rekam jejak terduga teroris yang ditangkap di Kota Batu, Jawa Timur.

Terduga teroris berinisial HOK itu belajar merakit bom dari internet. Pelaku yang masih pelajar itu ingin meledakkan dua tempat ibadah di Malang. 

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada Okezone menjelaskan HOK sering mengakses situs-situs yang mengandung konten terorisme dan radikalisme. Ia kerap mencari konten soal pergerakan kelompok ISIS sebagai inspirasi. 

"Dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda Daulah Islamiyah," ujar Aswin kepada Okezone Sabtu (3/8/2024).

Aswin mengungkapkan, karena sering mengakses dan melihat propaganda soal terorisme, hal itu yang menumbuhkan keinginan korban menjadi calon pengantin bom bunuh diri.

"Sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut," ucap Aswin.

 

Halaman:
1 2
      
