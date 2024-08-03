Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jabar Lalu RK di Jakarta, Siapa Wakilnya?

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:36 WIB
Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jabar Lalu RK di Jakarta, Siapa Wakilnya?
Ridwan kamil
BANDUNG - Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi telah resmi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.

Ketua Pemenangan Pemilu (PP) Wilayah Jawa 1 (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) Partai Golkar, MQ Iswara mengatakan, dukungan tersebut merupakan hasil pembicaraan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Nantinya, Dedi Mulyadi akan didampingi oleh kader dari Golkar.

"Seperti disampaikan Pak Airlangga ini merupakan hasil pembicaraan KIM yang akan menjadi calon gubernur Jabar Pak Demul dan wakilnya dari Partai Golkar," ucap Iswara, Sabtu (3/8/2024).

Iswara mengatakan, Partai Golkar akan mengusulkan satu orang untuk mendampingi Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024. Pihaknya kini sudah mengantongi tiga nama yang akan dipilih nantinya. 

"Wakilnya itu Insya Allah dari Partai Golkar sejauh ini ada tiga nama yang masuk nominasi, tapi saya mohon izin belum bisa menyebutkan namanya itu yah," imbuhnya.

Disinggung soal potensi mengusung nama lain dari KIM seperti Bima Arya, Iswara memastikan, hal itu nantinya akan dibahas lebih jauh bersama partai koalisi. Dia memastikan tidak akan ada pecah kongsi di KIM. 

"Untuk mendampingi pak Demul nanti dari Partai Golkar. (Nasib Bima Arya) Rasanya itu nanti dirapatkan oleh para partai pengusung. KIM Jabar Solid," ucapnya.

Sementara untuk nasib Ridwan Kamil, Iswara mengatakan bahwa suami Atalia Praratya itu akan disiapkan untuk Pilgub Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Pak Ridwan Kamil ke Jakarta," ujarnya.

 

