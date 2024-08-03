Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Israel Tangkap Imam Besar Masjid Al-Aqsa, MUI: Mereka Tak Lagi Hormati Ajaran Islam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:36 WIB
Israel Tangkap Imam Besar Masjid Al-Aqsa, MUI: Mereka Tak Lagi Hormati Ajaran Islam
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merespons penangkapan Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Ekrima Sabri oleh polisi Israel. MUI menilai tindakan itu merupakan cerminan dari pemerintahan yang sewenang-wenang.

“Tindakan polisi Israel menangkap Imam Besar Masjid Al-Aqsa Syekh Ekrima Sabri pada Jumat 2 Agustus 2024 benar-benar mencerminkan tindak kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Israel,” kata Anwar Abbas, Sabtu (3/8/2024).

Ia menganggap tindakan Pemerintahan Israel itu tak lagi menghormati agama dan keyakinan umat Islam. Bahkan, menurutnya tindakan itu juga sama sekali tidak memperhatikan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Padahal saat itu, kata dia, Syekh Ekrima Sabri tengah mengimpin sholat ghaib untuk Ismail Haniyeh seorang tokoh Palestina pemimpin Hamas. Ismail Haniyeh dibunuh saat berkunjung ke Teheran dalam rang pelantikan Presiden baru Iran.

“Pemerintah Israel sudah tidak lagi menghormati ajaran agama dan keyakinan dari umat Islam serta sudah tidak lagi memperhatikan sama sekali nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” jelas Anwar Abbas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/1/3068269/menlu_retno_marsudi-TKwi_large.jpg
Di Markas PBB, Menlu Retno: Sekarang Waktunya Negara Palestina Diakui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067849/menlu_retno_marsudi-4f3E_large.jpg
Di Depan Menlu G20, Retno Soroti Genosida di Gaza hingga Meningkatnya Ketegangan di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/18/3065222/palestina-HiDC_large.jpg
Temui PM Sanchez, Mahmoud Abbas Perdana Kunjungi Spanyol Usai Palestina Diakui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/18/3063009/sejumlah_negara_eropa_bertemu_negara_muslim_di_spanyol_bahas_pembentukan_negara_palestina-mn4c_large.jpg
Negara-Negara Eropa dan Muslim Gelar Pertemuan di Spanyol, Bahas Pembentukan Negara Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/18/3063001/pemimpin_hamas_yahya_sinwar-Fn83_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Kirim Surat Pertamanya ke Hizbullah, Apa Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059878/tank_israel_di_gaza-X0ye_large.jpg
27 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Militer Israel saat Vaksinasi Polio
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement