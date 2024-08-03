Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:00 WIB
5 Hari Lagi! PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024: Penghargaan Bergengsi bagi Para Pemimpin Daerah di Indonesia, Kamis 8 Agustus jam 9 Malam hanya di iNews
PENGHARGAAN tertinggi bagi pemimpin daerah dan news maker paling berpengaruh di tanah air, PEMIMPIN DARAH AWARDS  2024, akan berlangsung dalam 5 hari lagi. Acara bergengsi ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi para pimpinan daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta tokoh-tokoh inspiratif dan inovatif yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan kemajuan daerah di seluruh Indonesia.

Event ini menjadi wadah untuk mengakui dan merayakan dedikasi serta kerja keras para pemimpin daerah yang telah membawa perubahan positif bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar seremoni penghargaan, PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024 juga menjadi momentum untuk mendorong semangat inovasi dan inspirasi di kalangan pemimpin daerah lainnya.

PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024, mencakup beberapa kategori, di antaranya, Penerima Kategori Khusus The Most Inspiring Leader, diberikan kepada individu yang telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan,  

Penerima Kategori Pilihan Masyarakat bagi News Maker For Good Governance yang diberikan kepada para inspirator yang mampu menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat, dan yang terakhir Kategori Apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah daerah provinsi Kabupaten dan Kota yang telah berhasil mengembangkan daerahnya masing-masing. 

Dewan Juri PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024 terdiri dari, Aviliani (Ekonom Senior INDEF),  Dr. Wahyu T. Setyobudi ( Pengajar Global Business Marketing Binus Business School dan Co Founder Astagatra Institute), Prof. Dr. Budi Frensidy (Ketua Senat Akademik & Guru Besar UI), Syafril Nasution ( Pimpinan Umum iNews Media Group) dan Aiman Witjaksono (Pemimpin Redaksi iNews TV & Sindonews TV).

Telusuri berita news lainnya
