Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Film Terbaru MCU Siap Tayang Usai Deadpool and Wolverine, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:22 WIB
Film Terbaru MCU Siap Tayang Usai Deadpool and Wolverine, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Okezone Update
A
A
A

Film Deadpool and Wolverine melaju kencang dalam pekan perdana penayangannya di bioskop. Film tersebut dikabarkan meraup 200 juta dolar AS atau setara dengan Rp3,2 triliun pada pekan pembukanya. Angka tersebut akan mengantar Deadpool memecahkan rekor terdahulunya sebagai film dengan rating dewasa terlaris. Pada 2016, film  pertama Deadpool membukukan 132,4 juta dolar as. 

Sukses film Deadpool and Wovlerine, Marvel Studios mengumumkan judul resmi film terbaru yakni Fantastic 4, saat acara San Diego Comic-Con digelar. Film yang disutradarai Matt Shakman tersebut, diberi judul The Fantastic Four, First Steps. Matt Shakman akan menjadi sutradara proyek terbaru Marvel Cinematic Universe yang diproyeksikan tayang pada 25 Juli 2025.

Film tersebut telah menggandeng 4 aktor utama sebagai para anggota Fantastic 4 yaitu Pedro Pascal sebagai Reed Richards, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm, Joseph Quinn sebagai Johnny Storm dan Ebon Moss Bachrach sebagai Ben Grimm. Naskah The Fastastic 4, First Steps ditulis oleh Eric Pearson, josh Friedman, Jeff Kaplan dan Ian Springer. Sementara skenario dikerjakan oleh Peter Cameron//

Sementara itu, pemeran Iron Man, Robert Downey Jr resmi kembali ke MCU. Namun dengan peran yang jauh berbeda dengan yang sudah dikenal selama ini. Sebelumnya, Robert atau yang sering di sapa RDJ dikenal sebagai Iron Man, saat ini ia akan menjadi vilain utama dalam film terbaru MCU yang berjudul Doctor Doom.

Pengumuman Robert Downey Jr sebagai Doctor Doom juga dilakukan di San Diego Comic-Con. Di hall h tersebut, terdapat sederet manusia bertopeng Doctor Doom muncul di atas panggung,  tetapi hanya ada satu yang berdiri di tengah dan terlihat mencolok. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172757//wapimred_okezone_bernadheta_butet_dhaniar_ginting-iIGp_large.jpg
Okezone dan iNews Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167107//daily_buzz-IWBd_large.jpeg
Presiden Prabowo Blak-blakan Lawan Mafia Demo, Siapa? Tonton di The Daily Buzz Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166678//kreasi_anak-ReDC_large.jpg
Kreasi Anak untuk Negeri dan Meet & Greet KIKO, Ajak Anak-Anak Berimajinasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement