HOME NEWS NASIONAL

Milad ke 26, Pj Ketum PBB : Kita Berkewajiban Menata Bangsa ke Arah Lebih Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:42 WIB
Milad ke 26, Pj Ketum PBB : Kita Berkewajiban Menata Bangsa ke Arah Lebih Baik

Milad PBB
Milad PBB
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Ketum PBB), Fahri Bachmid mengatakan bahwa di usia partainya yang tidak muda lagi akan ada beban-beban yang sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam sambutannya pada Milad ke 26 Partai Bulan Bintang (PBB), di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

"PBB hari ini usianya 26 tahun bukan lagi usia yang muda usia yang sangat matang. Nah kematangan itu seiring dengan perkembangan jaman saat ini tentunya ada beban-beban yang sangat besar," kata Fahri dalam sambutannya.

Beban tersebut, kata Fahri, yakni PBB berkewajiban menata bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

"Kita berkewajiban untuk menata bangsa dan negara ini ke arah lebih baik, undang-undang pemilu kita harus dirombak, harus diperbaiki lagi. Agar lebih demokratis lebih mampu mengakomodasi seluruh entitas partai politik yang ada di negeri ini," jelasnya.

Fahri menyebut bahwa banyak jutaan suara yang tidak bisa dikonversikan menjadi kursi pada pemilu kemarin. Hal tersebut, katanya, perlu diperbaiki agar jutaan suara tersebut bisa dikonversikan lebih baik.

 

Halaman:
1 2
      
