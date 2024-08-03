Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orangtua Teroris di Malang Tahu Anaknya Buat Bom Rakitan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:45 WIB
Orangtua Teroris di Malang Tahu Anaknya Buat Bom Rakitan
Densus Tangkap Teroris di Malang. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan bahwa orangtua dari tersangka teroris HOK (19) yang ditangkap di Kota Batu, Malang, mengetahui anaknya membuat bom rakitan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku.

"Itu diketahui oleh orangtua atau keluarga yang bersangkutan," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Dalam hal ini, Aswin mengimbau kepada pihak orangtua untuk lebih peka dan tegas terhadap anaknya apabila mengetahui hal-hal semacam itu. 

"Tentu kita di sini mengimbau supaya sebagai orang tua atau sebagai bagian dari anggota keluarga yang mengetahui hal-hal seperti ini untuk segera menghentikan atau kami sangat terbuka untuk menerima laporan untuk apabila ada hal-hal yang bersifat emergency, kita bilang seperti ini," ujar Aswin. 

HOK menggunakan uang jajan dan tabungannya untuk membeli bahan-bahan bom rakitan.

"Bahwa setelah digali, biaya atau dana yang digunakan untuk pembelian bahan bahan ini didapat oleh yang bersangkutan dari ditabung sendiri. Uang jajan, kalau menurut keterangannya, yang diberikan oleh orang tua yang bersangkutan," ucap Aswin.

 

Halaman:
1 2 3
      
