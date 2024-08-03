Gempa M4,5 Guncang Sinabang Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,5 mengguncang Sinabang, Aceh, Sabtu (3/8/2024), pukul 18.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 17 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 75 km barat daya Sinabang Aceh dengan titik koordinat 2.45 Lintang Utara dan 95.69 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.5, 03-Aug-2024 18:44:47WIB, Lok:2.45LU, 95.69BT (75 km BaratDaya SINABANG-ACEH), Kedlmn:17 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.