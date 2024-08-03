Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Sinabang Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |20:02 WIB
Gempa M4,5 Guncang Sinabang Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,5 mengguncang Sinabang, Aceh, Sabtu (3/8/2024), pukul 18.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 17 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 75 km barat daya Sinabang Aceh dengan titik koordinat 2.45 Lintang Utara dan 95.69 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.5, 03-Aug-2024 18:44:47WIB, Lok:2.45LU, 95.69BT (75 km BaratDaya SINABANG-ACEH), Kedlmn:17 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
