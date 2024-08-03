Soal Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, Ahok: Barusan Telepon Saya, Kayaknya Gak Maju

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan, bahwa Politikus Partai Golkar sekaligus Pengusaha Jalan Tol, Jusuf Hamka tak akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengaku sudah memastikan dengan berkomunikasi dengan Jusuf Hamka.

"Tadi Pak Hamka baru telepon saya. Gua dekat sama Pak Hamka kok, (dia bilang) kayaknya gak jadi maju (pilkada Jakarta) nih," ujar Ahok di Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Sebab, Partai Golkar kini mendukung Dedi Mulyadi maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Artinya besar kemungkinan sosok Ridwan Kamil (RK) yang dipilih Golkar maju Pilgub DKI ketimbang Jusuf Hamka.

"Karena sudah KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus kan, tergantung Bung RK kan. Berarti yang Golkar punya calon bukan (Jusuf Hamka)," sambungnya.

Namun, kata Ahok, peluang Hamka masih terbuka untuk Pilkada Jakarta. Tinggal menunggu keputusan partai, apakah menduetkan RK dengan Hamka atau RK dengan putra presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

"Tinggal kita tanya nih RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaesang nih," pungkasnya.

(Arief Setyadi )