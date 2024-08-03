Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, Ahok: Barusan Telepon Saya, Kayaknya Gak Maju

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |21:22 WIB
Soal Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, Ahok: Barusan Telepon Saya, Kayaknya Gak Maju
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan, bahwa Politikus Partai Golkar sekaligus Pengusaha Jalan Tol, Jusuf Hamka tak akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengaku sudah memastikan dengan berkomunikasi dengan Jusuf Hamka.

"Tadi Pak Hamka baru telepon saya. Gua dekat sama Pak Hamka kok, (dia bilang) kayaknya gak jadi maju (pilkada Jakarta) nih," ujar Ahok di Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Sebab, Partai Golkar kini mendukung Dedi Mulyadi maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Artinya besar kemungkinan sosok Ridwan Kamil (RK) yang dipilih Golkar maju Pilgub DKI ketimbang Jusuf Hamka.

"Karena sudah KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus kan, tergantung Bung RK kan. Berarti yang Golkar punya calon bukan (Jusuf Hamka)," sambungnya.

Namun, kata Ahok, peluang Hamka masih terbuka untuk Pilkada Jakarta. Tinggal menunggu keputusan partai, apakah menduetkan RK dengan Hamka atau RK dengan putra presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

"Tinggal kita tanya nih RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaesang nih," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement