HOME NEWS NASIONAL

Zulhas Bocorkan 3 Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Salah Satunya Dasco

Heri Fulistiawan , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |21:45 WIB
Zulhas Bocorkan 3 Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Salah Satunya Dasco
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Heri Fulistiawan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan bocoran sosok yang bakal menjadi menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, adalah dirinya sendiri.

Zulhas biasa disapa, mengungkapkan, selain dirinya, ada Erick Thohir yang kini menjabat Menteri BUMN. Kemudian, Sufmi Dasco Ahmad yang sekarang masih menjabat Wakil Ketua DPR RI juga akan mengisi pos menteri era Prabowo-Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zulhas saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Sabtu (3/8/2024). Hal itu disampaikan Zulhas di depan warga Lampung.

Zulhas mengklaim dirinya bakal kembali menjadi menteri di pemerintahan berikutnya, karena merasa memiliki kedekatan emosional dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

"Kita di Lampung enak sekarang, ada saya, ada Pak Erick, Pak Erick nanti jadi menteri lagi, ada pak Dasco dari Gerindra," ujarnya.

Di lain sisi, bisa memberikan keuntungan karena dapat mempercepat pembangunan dan membantu UMKM, seperti di Lampung.

(Arief Setyadi )

      
