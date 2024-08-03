Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PAN Sebut Ridwan Kamil Akan Maju di Pilgub Jakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |22:01 WIB
PAN Sebut Ridwan Kamil Akan Maju di Pilgub Jakarta
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, peluang politikus Partai Golkar Ridwan Kamil diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta semakin terbuka lebar. Sebab, Partai Golkar telah memutuskan mendukung Dedi Mulyadi yang kini merupakan kader Partai Gerindra maju ada Pilgub Jawa Barat.

"Pak Ridwan Kamil, ya saya kira Pak Ridwan Kamil saat ini punya peluang yang besar. Karena bagaimanapun juga Pak Ridwan Kamil kan adalah kandidat, salah satu kandidat terkuat di Jawa Barat. Kalau beliau tidak jadi maju di Jawa Barat, saya kira secara logika kita berpikir Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta ya," kata Eddy di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Eddy memastikan bahwa KIM akan satu suara dalam mengusung pasangan Cagub dan Cawagub baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. "Kita dari awal sudah menyampaikan untuk Jawa Barat kita punya dua kader yang mau kita ajukan berpasangan dengan Cagubnya, yaitu ada Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari. Untuk Jakarta kita ada Mbak Zita Anjani," kata Eddy.

"Kita berharap para Cagub yang sudah ditunjuk dan akan ditunjuk, khususnya Jakarta kalau belum ditunjuk, yaitu kita akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN," sambungnya.

Terkait nama Jusuf Hamka dan Kaesang Pangarep yang diusulkan maju Pilgub Jakarta, Eddy menyebut bahwa KIM akan bersama-sama berembuk untuk membicarakan komposisi pas.

"Kita akan bersama-sama berembuk karena teman-teman yang sudah mengajukan nama-nama tidak hanya PAN saja. Ada Golkar juga mengajukan Pak Jusuf Hamka, ada juga usulan dari teman-teman lain untuk mendorong Mas Kaesang di Jakarta. Jadi nama-nama ini tentu akan kita himpun dan para Ketua Umum nanti akan duduk bersama untuk memutuskan," kata Eddy.

"Dan ini adalah keputusan kolektif dari para Ketua Umum di Koalisi Indonesia Maju," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/338/3094773/pramono_anung-1DJR_large.jpg
Respons Pramono Anung Setelah Pasangan RIDO Tak Gugat Hasil Pilgub Jakarta ke MK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071628/dharma_pongrekun_dan_kun_wardhana-RfG7_large.jpg
Atasi Kemacetan Jakarta, Dharma-Kun Tak Ingin Tambah Jumlah Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071620/cawagub_jakarta_rano_karno-JqDI_large.jpg
Banyak Pengangguran Muda di Jakarta, Bang Doel: Enggak Perlu Ribet Kerja dengan Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/338/3060667/ahmad_sahroni-texf_large.jpg
Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono, Sahroni: Ada Tugas Lain dari Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/338/3056572/wakil_direktur_pelayanan_rsud_tarakan_dr_weningtyas_purnomorino-0Nkh_large.jpg
Rumah Sakit Akan Berikan Hasil Tes Kesehatan Paslon Gubernur dan Wagub Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/338/3056225/dharma_kun_calonkan_diri_di_pilgub_jakarta-fVcD_large.jpg
Daftarkan Diri di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun: Kalau Perlu JIS Kami Gratiskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement