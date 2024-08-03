PAN Sebut Ridwan Kamil Akan Maju di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, peluang politikus Partai Golkar Ridwan Kamil diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta semakin terbuka lebar. Sebab, Partai Golkar telah memutuskan mendukung Dedi Mulyadi yang kini merupakan kader Partai Gerindra maju ada Pilgub Jawa Barat.

"Pak Ridwan Kamil, ya saya kira Pak Ridwan Kamil saat ini punya peluang yang besar. Karena bagaimanapun juga Pak Ridwan Kamil kan adalah kandidat, salah satu kandidat terkuat di Jawa Barat. Kalau beliau tidak jadi maju di Jawa Barat, saya kira secara logika kita berpikir Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta ya," kata Eddy di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Eddy memastikan bahwa KIM akan satu suara dalam mengusung pasangan Cagub dan Cawagub baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. "Kita dari awal sudah menyampaikan untuk Jawa Barat kita punya dua kader yang mau kita ajukan berpasangan dengan Cagubnya, yaitu ada Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari. Untuk Jakarta kita ada Mbak Zita Anjani," kata Eddy.

"Kita berharap para Cagub yang sudah ditunjuk dan akan ditunjuk, khususnya Jakarta kalau belum ditunjuk, yaitu kita akan bersama-sama dan bisa mengusung kader PAN," sambungnya.

Terkait nama Jusuf Hamka dan Kaesang Pangarep yang diusulkan maju Pilgub Jakarta, Eddy menyebut bahwa KIM akan bersama-sama berembuk untuk membicarakan komposisi pas.

"Kita akan bersama-sama berembuk karena teman-teman yang sudah mengajukan nama-nama tidak hanya PAN saja. Ada Golkar juga mengajukan Pak Jusuf Hamka, ada juga usulan dari teman-teman lain untuk mendorong Mas Kaesang di Jakarta. Jadi nama-nama ini tentu akan kita himpun dan para Ketua Umum nanti akan duduk bersama untuk memutuskan," kata Eddy.

"Dan ini adalah keputusan kolektif dari para Ketua Umum di Koalisi Indonesia Maju," tandasnya.