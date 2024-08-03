Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok Jamin KIM Plus Tak Berani Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta, Bisa Dipermalukan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |22:20 WIB
Ahok Jamin KIM Plus Tak Berani Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta, Bisa Dipermalukan!
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meyakini Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tak akan berani melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, jika melawan kotak kosong, KIM Plus justru akan kalah di Pilkada DKI Jakarta.

"Makanya bisa aja saya berani jamin, kalau KIM plus itu hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih bukan saya nantang orang. Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan (kotak) kosong," ujar Ahok, di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Menurut Ahok, KIM Plus akan menyiapkan calon independen menjadi lawan calon yang didukung KIM. Sebab jika melawan kotak kosong dan kalah hal itu hanya mempermalukan KIM Plus. "Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul," tandasnya.

“Saya kira kalau KIM Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen, karena kalau dia lakukan kotak kosong akan dipermalukan. Akan habis nanti,” sambungnya.

Lantas ketika disinggung soal calon independen yang disiapkan KIM Plus diibaratkan seperti boneka, Ahok tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab,  memunculkan calon independen juga bukan hal yang mudah.

“Saya enggak tahu (calon boneka) karena enggak gampang ngumpulin (syarat independen), dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh? Bikin list gak sesuai tau-tau lolos. Nah itu bisa kita melihat,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/338/3094773/pramono_anung-1DJR_large.jpg
Respons Pramono Anung Setelah Pasangan RIDO Tak Gugat Hasil Pilgub Jakarta ke MK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071628/dharma_pongrekun_dan_kun_wardhana-RfG7_large.jpg
Atasi Kemacetan Jakarta, Dharma-Kun Tak Ingin Tambah Jumlah Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071620/cawagub_jakarta_rano_karno-JqDI_large.jpg
Banyak Pengangguran Muda di Jakarta, Bang Doel: Enggak Perlu Ribet Kerja dengan Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/338/3060667/ahmad_sahroni-texf_large.jpg
Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono, Sahroni: Ada Tugas Lain dari Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/338/3056572/wakil_direktur_pelayanan_rsud_tarakan_dr_weningtyas_purnomorino-0Nkh_large.jpg
Rumah Sakit Akan Berikan Hasil Tes Kesehatan Paslon Gubernur dan Wagub Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/338/3056225/dharma_kun_calonkan_diri_di_pilgub_jakarta-fVcD_large.jpg
Daftarkan Diri di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun: Kalau Perlu JIS Kami Gratiskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement