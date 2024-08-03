Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Selamat Atas Terpilihnya Angela Tanoesoedibjo Sebagai Ketum Perindo

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:15 WIB
PDIP: Selamat Atas Terpilihnya Angela Tanoesoedibjo Sebagai Ketum Perindo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengucapkan selamat atas penunjukkan Angela Tanoesoedibjo menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Hasto memastikan akan terus menjalin komunikasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

"Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Mbak Angela sebagai Ketua Umum Partai Perindo," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024). 

"Kami akan terus menjalin kerja sama dengan Perindo dan Hanura karena telah menjadi bagian dalam memenangkan Ganjar-Mahfud," tambahnya. 

Hasto mengatakan, menjelang Pilkada pihaknya akan semakin gencar malekukan komunikasi dengan Partai Perindo. Hal itu diperlukan untuk berkolaborasi memenangkan Pilkada.

"Komunikasi harus terus dilakukan karena Pilkada akan berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada mbak Angela atas terpilihnya sebagai Ketum Partai Perindo," pungkasnya.

Diketahui, HT telah menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo dalam acara penutupan Mukernas Partai Perindo, Rabu 31 Juli 2024. Penunjukkan itu langsung disambut meriah kader Partai Perindo yang hadir.

“Bersama ini saya akan mengumumkan bagian dari transformasi itu, saya akan menugaskan Mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo” kata Hary Tanoesoedibjo di ruang Mukernas Partai Perindo, Rabu 31 Juli 2024.

(Arief Setyadi )

      
