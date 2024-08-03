Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: PKB Partai yang Kedepankan Politik Rahmatan Lil Alamin!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:56 WIB
Cak Imin: PKB Partai yang Kedepankan Politik Rahmatan Lil Alamin!
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 6 DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah, di Puncak Halimun Camp, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/78/2024).

"Mari kita mulai Sespim Perubahan ini dengan bersama-sama membaca basmalah,”ujarnya pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

“Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan bagi perjuangan kita di masa akan datang,"sambungnya.

Cak Imin menegaskan, bahwa PKB adalah partai yang mengedapankan politik rahmatan lil alamin sebagimana diamanatkan para pendirinya.


Dia pun lantas mengajak seluruh ratusan peserta Sespim Perubahan tersebut untuk meluruskan niat politik, yaitu berpolitik itu ibadah, ber-PKB itu berkah.

"PKB ini bukan hanya punya dimensi duniawi tapi sekaligus punya keberlangsungan ukhrawi. Karena itu kalah niatnya benar semua akan terukur dalam. kengabdian duniawi kita," ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga mengapresiasi kinerja seluruh panitia Sespim Perubahan di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kaderisasi, Hanif Dhakiri. 

 

Topik Artikel :
cak imin Muhaimin Iskandar PKB
