Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Minta Maaf ke Rakyat, Ini Kata PDIP

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |03:00 WIB
Presiden Jokowi Minta Maaf ke Rakyat, Ini Kata PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyindir pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf kepada masyarakat. Seharusnya, Presiden mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya di hadapan rakyat bukan langsung meminta maaf.

Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.

Hasto membeberkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta. "Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto.

Jadi, ditegaskan Hasto, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Jokowi mengatakan dirinya hanya manusia biasa.

Jokowi menyampaikan permohonaan maaf ini dalam sambutan saat zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068001/tia_rahmania-Ny7e_large.jpg
Batal Jadi Anggota DPR, Tia Rahmania Bakal Polisikan PDIP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054411/pdip-e9IM_large.jpg
Pakai Baju Merah, Airin Tiba di Markas PDIP Jelang Pengumuman Cagub Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054313/pdip-ihWA_large.jpg
PDIP Bakal Umumkan Cagub Jakarta, Jateng dan Banten: Tunggu Nanti Siang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054305/pilkada-urWR_large.jpg
PDIP Umumkan Anies atau Ahok Cagub Jakarta, Begini Menurut Survei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054291/pdip-YVoq_large.jpg
PDIP Dikabarkan Umumkan Cagub Jakarta, Jateng, Banten Siang Ini, Nama Anies Paling Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052421/pdip-Codw_large.jpg
Megawati Akan Umumkan Cakada Pasca-Putusan MK Besok, Usung Anies?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement