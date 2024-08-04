Gempa M3,8 Guncang Bandung Minggu Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/8/2024) dini hari. Gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 3,8.

"Gempa Mag:3.8, 04-Aug-2024 02:20:09 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman media sosialnya @infoBMKG.

Adapun lokasi koordinat gempa bumi berada pada 7.65 Lintang Selatan (LS), 107.22 Bujur Timur (BT). Sedangkan pusat gempa bumi 77 km Barat Daya Kabupaten Bandung.

"Kedalamannya 34 Km," tulis BMKG.

BMKG juga memberikan disclaimer, "informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan baik korban maupun kerusakan akibat gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )