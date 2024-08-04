Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |04:51 WIB
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: Okezone/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui program makan siang gratis yang digagas Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka adalah bahan kampanye yang bagus. Program tersebut, menurut Ahok mampu menjawab keresahan masyarakat. 

Ahok pun menilai program tersebut mampu mengalahkan gagasan pasangan Ganjar - Mahfud yang mengkampanyekan internet gratis. “Saya kan waktu itu di tim sebelah, gue kan merah. Gue bilang, ini masalah loh (program makan siang gratis) kampanyenya top ini. Tiba-tiba dia bilang, kalau gue jadi presiden, anak lu gue kasih makan siang bos. Ya gue seneng," kata Ahok dalam acara Ask Ahok Anything, Sabtu (3/8/2024).

"Internet masa bodoh lah internet, iya dong? yang penting mah anak gue makan siang nih,” sambungnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia memang lebih condong mengutamakan masalah perut. Jadi, program makan siang gratis dilihat lebih dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia.

Kendati demikian, ia mengatakan jika dalam masa kampanye janji yang diumbar oleh pasangan calon belum sepenuhnya masuk proses penghitungan. 

“Itu awal-awal (masa kampanye) sudah hitung belum? (anggaran program), jawab belum. Yang penting gue ngomong (program) nanti dihitungin,“ ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
