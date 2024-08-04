Pilgub Jabar, PAN Sodorkan Desy Ratnasari dan Bima Arya Jadi Cawagub Dedi Mulyadi

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) bergerak cepat dengan menyodorkan dua kadernya, Desy Ratnasari dan Bima Arya untuk menjadi calon wakil gubernur (Cawagub) pendamping Dedi Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Dedi Mulyadi diketahui sudah diusung Partai Golkar sebagai calon gubernur (Cagub).

"Kita sudah sampaikan bahwa PAN memiliki dua kader yang ingin diajukan di Pilgub Jawa Barat yaitu Dessy Ratnasari dan Bima Arya," ujar Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno saat dihubungi, Sabtu (3/8/2024).

Ia mengatakan, bahwa usulan tersebut akan ditampung dan dibahas oleh para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Eddy pun berharap, usulan itu bisa diterima oleh KIM.

"Kami berharap bahwa kader PAN bisa digandeng sebagai Cawagub di Pilgub Jabar ini," tuturnya.

Eddy mengklaim, elektabilitas Desy dan Bima terbilang cukup baik. Ia pun yakin, kedua kadernya itu bisa mendongkrak elektabilitas Dedi di Pilgub Jawa Barat.