Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Meletus Lagi Pagi Ini

Ilustrasi Gunung Lewotobi Laki-Laki saat erupsi beberapa waktu lalu (Foto: Ist)

JAKARTA - Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang berlokasi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan kembali mengalami erupsi, Minggu (4/8/2024), pukul 04.32 WIB. Berdasarkan pengamatan dari pos pantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tinggi kolom letusan mencapai 800 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Minggu, 04 Agustus 2024, pukul 04:32 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 2384 m di atas permukaan laut)," ujar Petugas PVBMG, Herman Yosef S Mboro dikutip dari laman resmi magma.esdm.go.id

Lebih lanjut, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 29.6 mm dan durasi 141 detik.

PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung atau wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan G. Lewotobi Perempuan.

"Serta 4 km arah sektoral Utara -Timur laut dan 5 km pada sektor Timur Laut dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki," ujar Herman Yosef.

Masyarakat diimbau juga agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Tak hanya itu, PVMBG meminta agar pemerintah daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Pululera atau Pusat PVMBG di Bandung.

(Arief Setyadi )