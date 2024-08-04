Disebut Calon Menteri, Petinggi Gerindra Sufmi Dasco Temui Habib Rizieq

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Dalam pertemuan itu, Dasco turut didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

Pertemuan itu, terlihat dalam postingan di akun Instagram pribadinya Dasco, @sufmi_dasco yang dilihat Minggu (4/8/2024). Pada postingan itu, menampilkan foto yang nenggambarkan Habib Rizieq tengah mengenggam tangan Dasco dan Habiburokhman. Nampak, ketiganya melemparkan senyum ke arah kamera.

Dalam foto lainnya, nampak Habib Rizieq seperti berbincang dengan Dasco. Sementara itu, ada juga foto yang menampilkan Habib Rizieq tengah ingin bersalaman dengan Dasco dan Habiburokhman

Dalam keterangan postingan itu, Dasco menerangkan bahwa pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi kebangsaan.

"Silaturahmi kebangsaan," terang Dasco dalam postingan foto itu yang dikutip, Minggu (4/8/2024).