HOME NEWS NASIONAL

Wasekjen Sebut Unjuk Rasa di Kantor PBNU Diduga Orang Suruhan PKB

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |11:37 WIB
Wasekjen Sebut Unjuk Rasa di Kantor PBNU Diduga Orang Suruhan PKB
Illustrasi aksi unjuk rasa (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekjen (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Suleman Tanjung menegaskan, jika unjuk rasa yang dilakukan sejumlah orang di kantor PBNU didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Jumat 2 Agustus 2024.

“Kami mendapatkan banyak bukti. Mereka ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” kata Suleman Tanjung ketika ditanya wartawan, Minggu (4/8/2024).

Bukti pertama, kata Suleman, ada sekelompok massa yang datangnya dari arah jalan Raden Saleh atau dari Kantor DPP PKB. Sedangkan massa yang datang dengan mengendarai Bus dipimpin oleh seseorang bernama Muhamad Solihin.

Hasil penelusuran PBNU, Solihin ini merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan ketua Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu.

“PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
