HOME NEWS NASIONAL

Terduga Teroris di Malang Ditangkap saat Hendak Buang Bahan Kimia Peledak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |12:12 WIB
Terduga Teroris di Malang Ditangkap saat Hendak Buang Bahan Kimia Peledak
Illustrasi penangkapan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris diduga pelaku bom bunuh diri di Malang, Jawa Timur berinisial HOK beberapa waktu lalu. Adapun HOK saat hendak ditangkap polisi, dia berencana membuang bahan kimia yang bakal dijadikan bahan peledak.

"Dia pada saat itu berada di dalam sebuah kendaraan yang saat akan bersiap-siap untuk membuang beberapa barang bukti bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan peledak," ujar Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Densus 88 AT Polri, Kombes Aswin Siregar pada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Menurutnya, pelaku diciduk pihaknya pada Rabu, 31 Juli 2024 lalu pada pukul 19.15 WIB malam di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, HOK diketahui merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah atau ISIS, yang mana dia pun sudah berbaiat.

"Dia lalu merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur," tuturnya.

 

