HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil OTW Maju Pilkada Jakarta, Anies: Saya Fokus ke Warga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |13:25 WIB
Ridwan Kamil OTW Maju Pilkada Jakarta, Anies: Saya Fokus ke Warga
Anies Baswedan. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menanggapi santai soal rencana Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Kang Emil maju kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia memilih fokus tentang warga Jakarta yang ingin pelayanan lebih baik.

"Pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta, tentang warga jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan tapi fokus saya tidak mau bergeser, fokus saya tentang warga Jakarta," kata Anies kepada wartawan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Minggu (4/8/2024).

Anies berkelakar tak ada warga yang menanyakan siapa pasangannya dan partai pengusungnya. Ia pun menyebut kerap menerima aspirasi permasalahan di Jakarta yang perlu dirinya benahi di periode kedua jika terpilih.

"Ini kalau ketemu warga Jakarta siapa pasangannya, siapa partainya, yang tanya media. Tapi kalau saya ketemu rakyat, warga ketemunya apa? 'Pak Anies persoalan ini, persoalan ini', betul tidak ada yang tanya jadi itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat, itulah yang sesungguhnya harus jadi perhatian kami, kami merasa ini perlu dapat tempat di percakapan di publik. Karena kita melihat betul yang dibicarakan rakyat adalah bagaimana kondisi lebih baik," ujarnya.

