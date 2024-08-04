Cak Imin Ajak Anak Yatim Doakan Pejuang PKB Istiqomah di Jalur Politik Aswaja

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyantuni 4.444 yatim piatu di Yayasan Mambaul Fawwaz, Curug, Serang. Santunan tersebut digelar sebagai wujud mengharap berkah bulan Muharram 1446 Hijriyah sekaligus syukur atas prestasi PKB pada Pemilu 2024.

Dia didampingi Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Anggota DPR RI FPKB Dapil Banten Rano Alfath, Ketua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi, Sekwil PKB Banten Umar bin Barmawi, dan lain sebagainya.

“Saya mengajak seluruh yatim piatu yang hadir mendoakan para pejuang PKB, para anggota legislatif FPKB, serta simpatisan PKB di Banten dan seluruh Indonesia secara umum,” ujarnya, Minggu (4/8/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya --mengatakan, mereka bukan saja pejuang partai, tetapi juga pejuang agama, penolong anak yatim piatu, serta pejuang politik rahmatan lil 'alamin.

"Insya Allah mereka adalah pejuang-pejuang agama kita, mereka adalah pejuang-pejuang bangsa, mereka adalah pejuang dan penolong anak yatim," ujarnya.