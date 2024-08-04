Densus 88 Ungkap Alasan Remaja di Malang Jadi Pengantin Bom Bunuh Diri Gereja

JAKARTA- Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengungkapkan alasan remaja berinisial HOK (19) berencana melakukan aksi bom bunuh diri di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Pelaku ingin melakukan aksi bunuh diri, muncul setelah dia membaca tentang propaganda Daulah Islamiyah (DI).

Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Densus 88 AT Polri, Kombes Aswin Siregar, mengatakan, pelaku saat ini masih diperiksa terkait rencana ingin menjadi pengantin bom bunuh diri Gereja.

"Dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda Daulah Islamiyah,” ujar Aswin, Minggu (4/8/2024).

“Pelaku juga mendapatkan informasi dari media sosial sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut,"sambungnya.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan, HOK diketahui merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah atau ISIS, yang mana dia pun sudah berbaiat. Setelah berbaiat, HOK pun merencanakan melakukan aksi bom bunuh diri di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur.

"Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada amir Daulah Islamiyah ISIS," tuturnya.