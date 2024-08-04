Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenkumham Gelar Layanan Publik Se-Indonesia Rayakan Hari Pengayoman Ke-79

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |16:19 WIB
Kemenkumham Gelar Layanan Publik Se-Indonesia Rayakan Hari Pengayoman Ke-79
Kemenkumham gelar layanan publik se-Indonesia. (Foto: Kemenkumham)
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pameran layanan publik di Plaza Sudirman Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 atau Hari Pengayoman. Perhelatan ini tak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun juga di seluruh wilayah Indonesia.

Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pihaknya pun merespons kebutuhan masyarakat dengan mengadakan event ini, yang akan menjadi starting point bagi Kemenkumham ke depannya.

“Mencermati revolusi industri sekarang, maka sungguh tepat jika kita harus bergerak progresif dan dinamis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya saat membuka kegiatan pelayanan publik Kemenkumham.

Kualitas layanan publik, lanjut Laoly, merupakan hasil perpaduan dari sistem, profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan standar pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Kemenkumham.

“Penyelenggaran pelayanan publik Kemenkumham yang kita selenggarakan selama satu hari ini menghadirkan perpaduan berbagai jenis layanan yang dimiliki Kemenkumham dalam satu tempat dan satu waktu, yang pada umumnya sulit dilakukan,” katanya, Minggu (04/08/2024) pagi.

Melalui kegiatan ini, selain memberikan alternatif kemudahan untuk mengakses layanan publik Kemenkumham, juga menjadi ajang bagi jajaran Kemenkumham untuk mempromosikan kemajuan, inovasi, dan prestasi kerjanya, khususnya di bidang pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat.

Ada empat layanan publik yang diselenggarakan dalam event ini, yaitu layanan keimigrasian, layanan Kekayaan Intelektual (KI), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta pameran pemasyarakatan.

Dalam layanan keimigrasian, tersedia pembuatan e-paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi (Kanim). Sementara dari layanan Kekayaan Intelektual (KI), tersedia layanan publik dalam merek, paten, hak cipta dan desain industri untuk mendukung perlindungan karya anak bangsa melalui bidang KI.

Sedangkan pada layanan AHU, terdapat layanan perseroan terbatas, perseroan perorangan, perkumpulan, notariat, kewarganegaraan dan apostille untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan kemudahan berusaha.

Terakhir, juga terdapat Pameran Bangga Produk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menampilkan berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi.

“Pelayanan publik yang kita selenggarakan pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen kita untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, mengampanyekan layanan publik Kemenkumham seluas-luasnya kepada masyarakat,” jelas Yasonna.

Dalam kegiatan ini, Menkumham Yasonna H. Laoly didampingi Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto dan sejumlah Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya Kemenkumham lainnya.

Ditempat yang sama, Sekjen Kemenkumham yang juga saat ini Pj Gubernur, sekaligus juga Ketua Umum Penyelenggaraan Peringatan Andap Budhi menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan didalam peringatan Hari Pengayoman ke-79 Kemenkumham.

 

