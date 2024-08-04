Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,2 Guncang Luwu Timur Sulsel

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |16:44 WIB
Gempa M3,2 Guncang Luwu Timur Sulsel
Illustrasi Gempa (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Minggu (4/8/2024) sekira pukul 15.59 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.50 Lintang Selatan - 121.29 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 04-Aug-2024 15:59:57WIB, Lok:2.50LS, 121.29BT (16 km TimurLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
